Elisa celebra la fine dell'estate con un bikini social (FOTO)

L'estate è ufficialmente finita la scorsa settimana, con Elisa Toffoli che ha voluto celebrare l'arrivo dell'autunno con un ultimo bikini social.

Il saluto in costume

"È finita l’estate. Non sono psicologicamente pronta. Ne vorrei un’altra, doppia, con ghiaccio e limone please", ha scritto sui social la cantante, sorridente e in formissima con in braccio il cane di famiglia. 44 anni il prossimo 19 dicembre, Elisa sembrerebbe non invecchiare mai, con quel travolgente sorriso ad illuminare un viso ulteriormente impreziosito da una voce straordinaria. La scorsa settimana anche Michela Quattrociocche aveva voluto salutare la stagione estiva con un bikini Instagram, raccogliendo una pioggia di like e commenti in egual misura a Toffoli.

25 anni di carriera

20 anni fa in trionfo al Festival di Sanremo con Luce (tramonti a nord est), e in grado di vendere quasi 6 milioni di album in tutto il mondo, Elisa ha sposato Andrea Rigonat nel 2015. La coppia ha avuto due figli, ovvero Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009, e Sebastian, nato il 20 maggio 2013. Nel 2018 l'ultimo disco di inediti della cantante, Diari aperti, mentre nel 2022 si celebreranno i 25 anni del primo storico album, Pipes & Flowers, meraviglia uscita nel 1997, con al suo interno singoli come Sleeping in Your Hand, Labyrinth, Mr. Want e Cure Me.