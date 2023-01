È scappata di casa Leila Kaouissi, tiktoker affetta da grave anoressia. La madre in lacrime: "Mi aveva detto di stare malissimo"

Leila Kaouissi non si trova da questa mattina. A lanciare l'appello in lacrime è Lisa Douhabi, mamma della tiktoker 18enne nota per raccontare a mezzo milione di persone la sua battaglia contro l'anoressia via social. Leila sarebbe scappata di casa stamattina, quando si sarebbe allontanata per fare alcuni acquisti, mentre la madre riposava. I fatti sarebbero avvenuti in zona Piazza Cinque Giornate, a Milano, dove la famiglia vive. In questo momento il padre si troverebbe presso le forze dell'ordine per effettuare denuncia. "Nei giorni scorsi mi aveva detto che stava malissimo" ha dichiarato piangendo Lisa nel corso di una diretta su Instagram organizzata intorno alle 20 di questa sera. Leila è gravemente malata di anoressia e depressione da sei anni. E da altrettanto tempo condivide la sua battaglia su TikTok.