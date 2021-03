Juventus, la calciatrice Lina Hurtig aspetta un figlio dalla compagna Lisa: "Felici di ispirare gli altri"

Mercoledì 17 marzo la Juventus ha pubblicato sui propri canali social, da Facebook a Youtube, una video intervista alla sua attaccante Lina Hurtig, in bianconero da questa stagione, e a sua moglie Lisa Lantz, in cui le due calciatrici raccontano la propria storia d'amore e annunciano la gravidanza di Lantz, che presto darà alla luce un/a bambino/a.

Al di là della lieta notizia, quel che colpisce è il fatto che il club bianconero comunichi la futura genitorialità di una sua calciatrice con un lungo video sui propri canali social. Una comunicazione che non ha precedenti nella storia della Juventus, che non aveva mai realizzato un'intervista di coppia per comunicare la gravidanza della compagna di un suo calciatore.

E allora perché questo video sulla stella della Juventus Women? La risposta esula dalla notizia in sé, e ha a che fare con i valori che il club ha deciso di fare propri e di comunicare ai suoi milioni di tifosi in Italia e nel mondo.

La Juve, infatti, da tempo porta avanti una comunicazione che si fonda sulla sostenibilità - a ogni gol realizzato vengono piantati 200 alberi grazie all'accordo con One Tree Planted -, sul rispetto di tutti e sull'inclusività. E così a febbraio, "nell'insieme delle iniziative a impatto sociale intraprese da Juventus, impegnata da più di dieci anni a sostegno dell'inclusione e nella lotta alle discriminazioni, ha fatto il suo ingresso il podcast "Sulla Razza", che vuole tradurre in italiano concetti ed espressioni provenienti dalla cultura angloamericana, ma che spesso si applicano alla realtà italiana: BAME, Fair skin privilege, Colourism" (del resto, nell'inno del club c'è un verso che dice "bianco che abbraccia il nero").

L'approccio culturale della Juve sembra riscuotere sempre maggiori consensi anche tra i suoi tifosi, come dimostrano i commenti al video con Lina Hurtig e Lisa Lantz su Facebook.

"Che emozione! Complimenti e auguri alle ragazze! Sono orgoglioso di tifare per una società sempre avanti anni luce. Messaggio davvero potente, grande Juve sempre!" scrive un tifoso. "Bellissime, congratulazioni! La Hurtig è fortissima e la nostra squadra avanti anni luce anche su queste tematiche" commenta un'altra tifosa. "Tanti auguri a questa coppia meravigliosa. Siete un esempio per tutti. Complimenti alla Juve che come sempre si dimostra una società avanti anni luce" sono le parole di un'altra sostenitrice.

Alla fine della video intervista, Lina Hurtig dice: "Sarò felice se potrò essere di ispirazione per altre persone, ma non mi reputo un modello per gli altri". Ma forse il mondo del calcio italiano ha davvero bisogno di modelli come lei.