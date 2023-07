Natalia Paragoni porta la figlia a casa dopo il parto. Lo sfogo: "In ansia per tutto, con noi c'è la nonna"

È diventata mamma per la prima volta Natalia Paragoni. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha avuto la prima figlia Ginevra grazie all'amore per Andrea Zelletta, nato proprio negli studi della trasmissione Mediaset. E così oggi si trova ad avere a che fare con le ansie e le preoccupazioni della prima maternità. Questa mattina in particolare lo sfogo, dopo una nottata insonne, dovuta al fatto che si trattava della prima notte che la bimba trascorreva in casa dopo il parto.

La piccola è nata l'altroieri. E solamente ieri ha trascorso la sua prima nottata in famiglia, fuori dall'ospedale. Così questa mattina Natalia ha condiviso un selfie in cui mostra il viso gonfio di stanchezza: "Buongiorno mondo", scrive. "La prima notte a casa Ginevra è stata stupenda, io come immaginavo sono andata in ansia per qualsiasi cosa. Ma menomale che c'era nonna Michela". Insomma: l'ex tronista, oggi influencer, ha chiamato in soccorso la mamma affinché possa supportarla in un momento così complicato, fisicamente ed emotivamente.

"Un’emozione troppo grande! Ti amiamo follemente". Così venerdì Natalia, 25 anni, e Andrea, 29, hanno dato il benvenuto su Instagram alla loro primogenita. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019: lui era il tronista e lei una delle corteggiatrici. I due si scelsero e da quel momento non si sono più lasciati, tranne che durante il periodo in cui Zelletta ha partecipato al Grande Fratello Vip. Indimenticabile uno scherzo delle Iene: simularono un tradimento, lei perse letteralmente le staffe. Oggi la cicogna ha suggellato il loro amore.