Temptation Island 2020, ultima puntata: chi si è lasciato e chi è rimasto insieme

Resa dei conti per le ultime coppie rimaste a Temptation Island 2020. Stasera l'ultima puntata con il reality show delle tentazioni di Canale 5 che ha messo alla prova l'amore di 12 fidanzati alle prese con altrettanti ragazzi single (per cinque settimane, in due villaggi separati).

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

IL FALO' . Al grido di "Ti amo, ma mi fai schifo", Antonella Elia abbandona la trasmissione da single dopo aver lasciato il compagno (da un anno e mezzo) Pietro Delle Piane, che in queste settimane ha baciato una tentatrice ed ha rivelato in modo impietoso tutte le insicurezze della showgirl ("E' una donna arida, forse perché non ha avuto figli"). Lui si dice pentito, la prega di uscire insieme, ma lei è categorica: è finita. Almeno per ora.

UN MESE DOPO . La coppia si è riavvicinata. "Una sera non mi sentivo bene e gli ho scritto, così lui dopo un po' lui è venuto a casa mia con la spesa e abbiamo un po' parlato. Non l'ho ancora perdontato, ma io amo Pietro, anche nei suoi eccessi", dice lei. Lui le chiede scusa con una lettera d'amore e un mazzo di rose: "Mi scuso per aver detto che sei una donna arida, ma mi sono comportato così perché mi sono sentito deriso da te. Se ho baciato un'altra donna è stato solo per farti ingelosire. Ti amo". Lei gli dà una seconda possibilità.

UN MESE E DIECI GIORNI DOPO . Antonella si rimangia la decisione di dare una seconda possibilità a Pietro: "Mi ha ferita troppo come donna, ha detto cose brutte non solo nei confronti miei, ma anche verso tutte quelle donne che non hanno figli. Mi serve tempo per elaborare, ancora non so se lo perdonerò".

Anna e Andrea

IL FALO' . "Mi hai descritto come un uomo che non si prende le sue responsabilità, invece ti ho mantenuta per due mesi a febbraio, ti ho sempre aiutata con le bambine", esordisce il giovane Andrea al falò di confronto, portato in trasmissione dalla compagna 37enne perché intenzionata a convincerlo a metter su famiglia. Com'è noto, lei in queste settimane ha applicato una strategia per mettere il 27enne alle strette: si è finta invaghita di un tentatore, ma lui ha presto capito il meccanismo. L'amore trionfa al falò, il sentimento prevale: lui dice di amarla nonostante tutto ("io ti conosco e so che, a dispetto delle apparenze, tu hai sofferto più di me") e lei dice lo stesso ("magari lo facciamo tra poco in albergo questo bambino"). Intanto sui social i telespettatori si rivoltano contro Anna, accusandola di voler stare con Andrea solo per la sua situazione economica benestante (e lei minaccia di querelare tutti).

UN MESE DOPO . La coppia sta ancora insieme e ha raggiunto un compromesso. Anna spiega: "Siamo andati a vivere insieme ma ancora non parliamo di figli, però mi ha comprato un cagnolino. Lui però mi ha detto che vuole un figlio da me e per Natale ha detto che mi porterà in vacanza in un posto che amo molto... Chissà... Per ora, grazie a questa esperienza, io ho capito che le cose si fanno in due e lui, venendo a vivere da me, ha capito che cosa significa avere una famiglia"



Manila e Lorenzo

"Ho giocato tante partite, ma questa è la finale più importante della mia vita", dice Lorenzo Amoruso appena arrivato al falò. Una volta arrivata la compagna Manila Nazzaro, l'ex calciatore le fa notare che in queste settimane più volte lei lo ha definito un irresponsabile, eterno indeciso sul fatto di trasferirsi a Roma da lei (da Firenze, città in cui vive). Il dialogo è forse il confronto più civile di questa edizione: entrambi spiegano di non voler lasciare le proprie città per motivi professionali.

Poi la conversazione va nel profondo e si parla di figli: "Quando abbiamo iniziato a frequentarci mi hai chiesto se volevo un figlio da te, e io ti ho detto che sarei stato l'uomo più felice del mondo. Poi mi sono accorto che nella tua famiglia (Manila è già mamma di due bambini, avuti da una precedente relazione, ndr) c'erano degli equilibri meravigliosi e ho avuto paura che un bebè potesse rovinare questi equilibri", dice lui. "Tu hai paura, io no", risponde lei, che si commuove: "Sei l'unico uomo di cui mi fido, oltre a mio padre". "Forse ci siamo incontrati un po' troppo tardi nella vita, ma tu sei la donna della mia vita", risponde lui. E il falò finisce con un bacio appassionato: escono insieme, in attesa che il futuro si riveli con tutti i suoi progetti, ponderati o improvvisati. L'unica certezza, spiegano, è quella di amarsi.

UN MESE DOPO . La coppia sta ancora insieme e ha raggiunto un compromesso: trascorrere cinque giorni a settimana a Roma e due a Firenze. Intanto, i due stanno lavorando per avere un figlio: "Vorrei una femminuccia", dice lui.

Antonio e Annamaria

La coppia ha lasciato il gioco insieme la scorsa settimana. QUI IL FALO'

UN MESE DOPO. La coppia sta ancora insieme e sta provando ad avere un figlio. Lei rivela che ancora adesso bisticciano per la vicinanza di lui alle tentatrici durante l'esperienza a Temptation Island, ma poi si fa subito pace. Lui ha smesso di trascurarla: "Ora non esco più solo con gli amici, ma anche con lei".

Alessandro e Sofia

La coppia è stata la prima a lasciare il programma: entrambi si sono accusati a vicenda di tradimenti che sarebbero avvenuti negli anni passati. Ma al falò di confronto hanno capito di amarsi nonostante tutto. QUI IL FALO'.

UN MESE DOPO . Alessandro e Sofia si sono lasciati. E' stato lui a rompere, perché ritiene inaccettabili le bugie dette da lei sul suo conto ("Ha detto che l'ho tradita, trascurata, ma non è mai successo"). Lei insinua che a convincerlo in questo dietrofront sia stata la sua famiglia, a cui lei non è mai piaciuta: "So, inoltre, che lui si è risentito con la single Beatrice (con cui aveva legato in trasmissione, ndr)".

Valeria e Ciavy

E' stata lei a lasciarlo, in occasione della terza puntata: Valeria ha spiegato di aver riscoperto il suo amor proprio, dopo anni di privazioni (e dopo averlo visto flirtare con le single). QUI IL FALO'.

