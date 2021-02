Salemi, Pretelli e Abraham Garcia, l'ex di Giulia: "Penso sempre a lei"

La discussa coppia Pretelli-Salemi dovrà affrontare un nuovo scalino. Abraham Garcia, vincitore dell'Isola dei Famosi versione spagnola e concorrente del reality MTV Super Shore (dove ha conosciuto Giulia) ha raccontato a Live non è la D'Urso di pensare ancora alla gieffina con la quale avrebbe avuto un flirt. Incalzato da Barbara D'Urso il giovane, che afferma di aver aver avuto una liaison anche con Elettra Lamborghini, ha dichiarato: "Elettra è una mia amica, perché abbiamo lavorato insieme. Siamo come cani e gatti. Tengo tanto ad Elettra ma per me Giulia è speciale. Ce l'ho sempre in testa. È molto carina con me. Non è una donna qualunque. È sempre nel mio cuore. Sono venuto per la prima volta a Milano solo per vedere lei. Se abbiamo avuto una relazione? S', può dire di sì, quando stavamo insieme eravamo una coppia. Ora non stiamo più insieme. Sono felice che lei abbia una relazione".

E' da due anni che non si parlano ma Abraham Garcia si è mostrato molto protettivo verso Giulia, ha affermato che finchè la vedrà felice con Pierpaolo non interverrà: "Sono contento di tutto ciò che sta facendo. Se voglio riprendermela? Se vedo che non è felice nella casa con il suo nuovo ragazzo, io entro in casa senza problemi. Con Pierpaolo a volte mi sembra felice, a volte no. Con me era sempre felice".

Chi è Abraham Garcia