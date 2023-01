Divorzio Totti-Blasi, arriva la svolta, i due verso un "accordo tombale"

Il tempo della guerra a colpi di Rolex e borsette firmate sembra essere finito, così come quella del voler dimostrare di essere più felice dell'altro insieme ai loro nuovi amori Noemi e Bastian. Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano essere vicini alla pace, perlomeno, a quella processuale. I due ex marito e moglie più rimpianti dai fan, infatti, si starebbero direzionando verso una separazione consensuale al contrario di quanto trapelato finora in cui si era parlato solo di odio, battaglie in tribunale e litigate per i soldi. I due, infatti, secondo le ultime indiscrezioni si starebbero dirigendo, con l'avvicinarsi dell'udienza fissata il 14 marzo, vero un cosiddetto "accordo tombale" con un dialogo sempre più sereno e maturo e la voglia di venirsi incontro nonostante le difficoltà del momento e un enorme patrimonio da spartire, oltre alla custodia dei figli ancora minorenni.

Ma cosa sarebbe questo accordo tombale di cui ha parlato il Messaggero e che sta finendo su tutti i giornali? Di un accordo preso una volta per tutte e che eviterebbe di farli tornare ancora davanti a un giudice. Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero quindi optato per una separazione consensuale dove, a dover essere precisati, sono solo le cifre degli assegni di mantenimento e gli accordi per l'affidamento dei figli della conduttrice e dell'ex calciatore, Christian (17), Chanel (15) e Isabel (6) che, per ora, si dividono tra le vacanze con mamma Ilary in giro per il mondo e la nuova casa di papà Francesco insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Quindi, sembra tornato un po' di sereno nella vita di una delle coppie il cui divorzio ha causato un vero e proprio trambusto mediatico e, ora, non ci resta che aspettare il 14 marzo per capire quale piega prenderà il processo se positiva, come si preannuncia oggi o negativa come si immaginava nei giorni scorsi.

Intanto Ilary continua a viversi la sua nuova fiamma Bastian e a viaggiare e Francesco ha iniziato una nuova relazione, sotto la luce del sole, con Noemi Bocchi. Forse, questa serenità ritrovata è stata la spinta per evitare guerre e rancori e andare avanti con la propria vita mettendo una bella pietra sul passato.