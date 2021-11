Achille Lauro bambino, la foto social è virale

Un gattino tra le braccia, la canottiera nera in tinta con i pantaloncini, i capelli cortissimi e il volto da monello di un bimbo che ne ha appena combinata una delle sue. È un Achille Lauro inedito, quello apparso su Instagram, perché in arrivo dalla fine degli anni '90.

Boom di like

Un Lauro bambino che ha fatto incetta di like. "Da piccolo volevo essere grande", ha scritto il cantante sui social, con Orietta Berti a commentare lo scatto con una serie infinita di cuori. 31enne, Achille è esploso al 69ª Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, per poi bissare l'anno dopo con il brano Me ne frego. Da allora non si è più fermato. Da una decina di giorni la sua voce accompagna Anni da Cane, film Amazon Prime Video impreziosito da "Io e Te", brano contenuto nell'ultimo disco del cantante.

In pochi anni Achille ha creato uno stile riconoscibile, diventando brand, marchio, che Il Sole 24 ore ha stimato in circa 15 milioni di euro in valore puramente economico. Mille, feat. Fedez e Orietta Berti, è stato il tormentone dell'estate 2021, ribadendo la popolarità di un artista che solo 4 anni fa partecipava a Pechino Express in qualità di concorrente. Poi è salito in Rolls Royce e tutto è cambiato.