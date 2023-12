Achille Lauro: "Ero un incosciente, rubavo al supermercato 600 euro di roba"

Achille Lauro ha diretto un docufilm che racconta i suoi dieci anni di carriera. Ragazzi-madre: L’Iliade, ripercorre la strada che ha portato l'artista a diventare famoso, con la consacrazione di Sanremo prima da big e poi sa super ospite, con i suoi "quadri".Oggi è un imprenditore di successo, mentre dieci anni fa era un "ragazzo-madre" di amici e figli di nessuno dell’estrema periferia romana dov’è cresciuto.

"Sono una persona molto riservata, ma a 13 anni non decidi di andartene di casa", così Achille Lauro parla di come è arrivato in una comune nella periferia di Roma insieme al fratello. "Ero circondato dai cattivi esempi, cinquantenni pluripregiudicati che per me erano qualcosa di simile a un padre", però la musica gli ha permesso di non seguire quelle orme sbagliate.

Quello in cui è cresciuto è un contesto che definisce "marcio, razzista e omofobo" e anche pericoloso. Lui era un ragazzo "incosciente, andavo a rubare al supermercato, tornavo con 5-600 euro di roba ed era la nostra festa. Avevo quattro cellulari senza batteria perché ero un delinquente".

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del rap ha compreso che aveva l'opportunità di dare una svolta alla sua vita: "Ho capito che non volevo diventare come le persone che mi avevano cresciuto e mi sono costruito il successo. Ho guardato la musica dal punto di vista imprenditoriale".

Immancabile anche una riflessione sul mondo della trap duramente criticato in questi ultimi mesi in Italia: "Credo sia l’ambiente che fa i ragazzi e dunque le canzoni sono una conseguenza dell’ambiente. La musica a volte è influenzata dalle mode, ma è soprattutto una fotografia della realtà in cui viviamo - commenta al Corriere della Sera -. Dovremmo ripensare all’ambiente dove crescono i ragazzi, per molti di loro la musica è un passaporto per cambiare vita. Cercano riscatto sociale dopo essere stati esclusi. A Milano vedo grande disparità sociale, la bolla della Fashion Week e poi quartieri desolati. Questo fa sentire i ragazzi soli e dovremmo ripartire da lì".