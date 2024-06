Achille Lauro: "Cresciuto in un ambiente senza cultura". Ma Dagospia fa una rivelazione

In occasione del nuovo brano "Banda Kawasaki", con un tour in corso e la nuova esperienza a X Factor, Achille Lauro si è raccontato a Repubblica. Un racconto non solo musicale, ma anche di vita. Tra i passaggi ce n'è uno sull'infanzia, che è stato poi ripreso da Dagospia. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, Lauro non racconterebbe esattamente la verità.

Le parole di Achille Lauro

Sul proprio passato, il cantante (classe 1990, nato a Verona ma poi cresciuto a Roma), ha detto: "Sono cresciuto in un ambiente in cui la cultura non è contemplata. Quando vivi nel trauma tendi a normalizzare tutto, ma poi sono diventato allergico a certi modi, mi sono sentito una nullità. Questo mi ha acceso la curiosità, ho imparato a imparare dagli altri. La cosa più spaventosa era pensare di diventare una persona senza un posto nel mondo, senza una base".

Poi ha aggiunto: "Ringrazio però di aver conosciuto quella faccia, a Roma c’è poesia ovunque, anche nella disillusione. È molto pasoliniana. Il fatto di aver messo insieme tanti generi e storie mi ha permesso di non avere ascoltatori casuali". Di qualcosa di simile ne aveva già parlato al Corriere della Sera, dicendo: "Malavita e criminalità mi hanno fatto crescere con miti sbagliati. Roma non è corrotta, diceva qualcuno, ma corruttrice. Mi sono reso conto che stavo crescendo in un bolla sbagliata che mi avrebbe portato nella merda".

Il commento di Dagospia

Dagospia, pungente come sempre, ha così commentato le recenti parole del cantante: "Achille Lauro insiste con la sua infanzia 'pasoliniana' anche se viene da una famiglia benestante di alti funzionari statali (il papà nicola è un magistrato della corte di cassazione, il nonno era prefetto)". Insomma, secondo il sito di D'Agostino la versione di Achille Lauro non sarebbe esattamente corrispondente al vero. Dove sarà la verità? Ah, a saperlo.