Adam Levine avrebbe tradito la moglie (incinta). Spuntano chat inequivocabili su Tik Tok

Sua moglie è incinta del loro terzo figlio ma la notizia di cui tutti stanno parlando oggi è un'altra: il suo presunto tradimento con una giovane modella e influencer. Stiamo parlando di Adam Levine, il frontman dei Maroon Five che è finito al centro del gossip perché sembra proprio abbia tradito sua moglie, la modella namibiana di trantaquattro anni, Behati Prinsloo (con cui ha già due bambini Dusty Rose di 5 anni e Gio Grace di 4 anni) con una giovanissima ingluencer, Sumner Stroh che ha accusato il cantante su Tik Tok pubblicanto le chat che non lascerebbero spazio ad alcun dubbio.

Il video in questione ha fatto il giro del mondo e oggi è finito su tutti i giornali che hanno riportato la notizia che il cantante avrebbe prima tradito la modella di Victoria's Secret con cui è sposato dal 2014 e dalla quale aspetta un terzo figlio.

Le accuse dell'influencer Sumner Stroh ad Adam Levine

Summer Stroh, 23 anni, a solo pochi giorni dall'annuncio della gravidanza della moglie di Adam Levine ha pubblicato su Tik Tok un video dove svela di aver avuto una relazione segreta con il cantante durante gli anni di matrimonio con Behati. E non solo. L'influencer avrebbe anche raccontato che Adam, gli scorsi giorni, l'avrebbe contattata per chiederle di poter dare al suo ultimo bebé in arrivo, il suo nome. Letto il messaggio Summer è finita su tutte le furie e ha deciso di fare delle accuse pubbliche all'uomo che, evidentemente, per diverso tempo, è stato il suo amante.

Secondo le accuse della Stroh, lei e Levine avrebbero avuto una relazione segreta per circa un anno :"Stavo con un uomo sposato con una modella di Victoria's Secret - rivela la giovane influencer su Tik Tok - Ero giovane e ingenua e adesso mi sento di essere stata usata da lui". Dopo queste rivelazioni sono stati pubblicati anche i messaggi privati tra lei e Adam Levine che hanno sciolto qualsiasi dubbio.

"Sto per avere un bambino e se è un maschietto vorrei chiamarlo Summer, per te andrebbe bene?" scriveva Adam ricontattando la sua amante dopo diversi mesi dalla fine del flirt e non sono mancati anche diversi apprezzamenti per l'influencer.

Summer ha poi aggiunto, rispondendo a chi l'ha criticata per aver rovinato la reputazione di Levine, che l'ha fatto perché qualcuno stava per vendere la storia ai tabloid e ha preferito parlarne in prima persona e ha anche sottolineato di essere stata manipolata da Levine che le avrebbe anche mancato di rispetto.