"La monogamia non è naturale", le parole di Adam Levine che, però, nega il tradimento

"La monogamia non è una cosa naturale" diceva Adam Levine nel 2009 in un'intervista a Cosmopolitan prima di essere sposato con la modella di Victoria's Secret Behati Prinsloo da cui, ora, aspetta il terzo figlio. "Le persone tradiscono, Io stesso ho tradito", aggiungeva poi, Levine.

Una frase che, alla luce delle accuse di tradimento che il cantante dei Maroon Five ha ricevuto da quella che sarebbe stata la sua amante segreta, la ventitrenne modella Summer Stroh, stonano un po', soprattutto dopo che Levine ha respinto tali accuse dichiarandosi "innocente".

"Non ho tradito mia moglie ma ho solo oltrepassato il limite" risponde, in una nota a TMZ, il frontman dei Maroon Five alle parole accusatorie della Stroh, la modella che ha pubblicato su Tik Tok chat inequivocabili che accerterebbero la sua relazione segreta con Levine e che lo additavano come manipolatore e traditore. "Ero giovane e ingenua - ha dichiarato, infatti, la modella aggiungendo - Mi sento di essere stata sfruttata". Ricordiamo, inoltre, che Levine aveva chiesto alla sua "amante" di poter chiamare suo figlio con il suo nome, cosa che ha mandato la Stroh su tutte le furie.

"Ho usato poco giudizio a parlare con una donna che non fosse mia moglie usando un comportamento fraintendibile" ha chiarito il cantante cercando di mettere un punto a questo gossip che ormai è sulla bocca di tutti e che sta certamente minando la sua reputazione.