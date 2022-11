Adele viene ripresa con il filtro bellezza e si ribella: "Toglilo, non è questo il mio aspetto"

Adele vuole apparire così com'è, senza ritocchini estetici, filtri bellezza o altri trucchetti in grado di rendere, apparentemente, più giovani e cancellare i difetti dal volto. La cantante inglese, con una delle voci più intense e potenti nel panorama della musica mondiale, ci tiene a essere autentica non solo interiormente ma anche esteticamente e lo ha ribadito una volta per tutte dando un bellissimo esempio di auto-accettazione a molte ragazze, soprattutto giovanissime, che fanno fatica ad accettarsi e mostrarsi nelle loro imperfezioni.

In occasione di uno dei suoi show “Weekends with Adele” la popstar ha avuto da ridire sul comportamento di una fan che ha usato, per riprenderla, un filtro bellezza piuttosto accentuato che arrivava perfino a cambiarle i connotati in modo abbastanza evidente e poco "onesto".

"Oh mio Dio, che cosa hai fatto alla mia faccia? - ha subito esclamato la cantante per poi continuare - "Togli quel filtro dalla mia faccia, assolutamente. Come ti chiami, perché usi questo filtro? Noi non abbiamo questo aspetto".

La 34enne, infatti, ha reagito malissimo all'uso di un filtro beauty da parte della fan non apprezzando il fatto di voler alterare il suo viso per farlo sembrare più proporzionato, giovane e truccato meglio e ha dato una bella lezione non solo alla ragazza in questione ma a tutte le donne che cercano di camuffare i difetti o i segni del passare del tempo sul proprio volto: "Accettatevi".