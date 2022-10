"Adesso giura": la diretta Instagram della ministra Bernini sulle note di Ambra scatena i social

Anna Maria Bernini giura da ministro dell'Università nel governo guidato da Giorgia Meloni e celebra la giornata con un emozionato racconto social che diventa virale insieme all'hashtag #Ambra. Il nome dell'attrice, oggi giudice di X Factor, sale nei trend Twitter insieme alle altre voci di commento della cerimonia di giuramento per la scelta dell'esponente di Forza Italia di documentare i passaggi solenni con la colonna sonora di 'T'appartengo', il brano che Ambra Angiolini cantò a Non è la Rai nel 1994.

"T'appartengo ed io ci tengo/E se prometto poi mantengo/M'appartieni e se ci tieni/Tu prometti e poi mantieni/Prometto, prometti/Ti giuro amore un amore eterno/Se non è amore me ne andrò all'inferno..." è il sottofondo alle immagini di Instagram recanti la didascalia "Adesso giura" con geolocalizzazione presso il Quirinale e un cuore rosso in basso, seguito dal tricolore. Innumerevoli i commenti ironici degli utenti: "E comunque oggi +22% di Siae per Ambra" scrive qualcuno. Nelle sue stories anche le canzoni Vado al massimo di Vasco Rossi ed Emozioni di Battisti.

Di seguito il video social di Anna Maria Bernini

Nooooooooo , non ce la posso fare ??? Anna Maria #Bernini nelle sue Stories di Instagram con Ambra Angiolini: Giura … Prometto …. Un amore Eterno…….

PS speriamo che questo Governo sia tutto meno che eterno ??????#Meloni #ministri #altoprofilo pic.twitter.com/fZpq2IncRJ — Guido P. (@GuidoP8) October 22, 2022

E comunque oggi +22% di Siae per Ambra #bernini — Silvia Santoriello (@SilviaS2) October 22, 2022

Anna Maria Bernini giura da ministro dell'Università e celebra la giornata con un emozionato racconto sui social con la colonna sonora di 'T'appartengo', il brano cantato da Ambra Angiolini nel 1994. — Clemente Mimun (@cjmimun) October 22, 2022

"Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

Se c'è una crisi la mandiamo via

Perché i problemi tuoi sono problemi miei

Bisogna dirci tutto fra di noi

E a tutti gli altri poi non li diremo mai"

Ambra docet. — Monica Garbelli (@monicagarbelli) October 22, 2022