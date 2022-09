Adriana Volpe vs Sonia Bruganelli: frecciata social durante la diretta del Grande Fratello Vip

La prima puntata del Grande Fratello Vip ha catturato l'attenzione del pubblico televisivo riversatosi sui social per commentare il debutto della nuova edizione capitatana anche quest'anno da Alfonso Signorini. Tra i tanti telespettatori non è mancata Adriana Volpe, fuori dalla squadra del reality dopo la sua esperienza come opinionista nella scorsa stagione. Com'è noto agli appassionati del programma, la fine del rapporto professionale tra la conduttrice - oggi presenza costante su Rai1 a La Vita in Diretta -, il padrone di casa del GF Vip e Sonia Bruganelli, ex collega confermata accanto alla new entry Orietta Berti, non si è concluso nel milgiore dei modi, lasciando un'amarezza che anche ieri, proprio nel corso della diretta di Canale 5, è stata palesata con un like esaustivo.

La frecciatina di Andriana Volpe

Già poco prima che partisse il Grande Fratello Vip, Adriana Volpe aveva dedicato un post al debutto: "Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che entreranno nella casa del #gfvip. È un'esperienza unica che vi porterete sempre nel cuore" le parole della ex concorrente poi opionista del programma che stavolta non le ha riservato alcun ruolo. Il pensiero, dunque, è stato rivolto solo ai concorrenti, nessun riferimento a Signorini o a Bruganelli che, dal canto loro, avevano esordito salutandola all'inizio della puntata.

Ma la frecciatina indirettamente rivolta a Sonia è arrivata anche in seguito, con due like alle osservazioni di due telespettatori. "Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta Giulia Salemi" ha scritto infatti qualcuno riferendosi alle parole di Salemi che ha chiesto all'opinionista se le mancasse Adriana; e un apprezzamento è arivato anche al commento di chi ha ripostato un video della scorsa edizione in cui era ben evidente la reciproca antipatia, evidentemente, non passata del tutto.