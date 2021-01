Adriana Volpe non perdona: “Ho denunciato Giancarlo Magalli. Mi aspetto giustizia”

Adriana Volpe sta per tornare in onda su Tv8 con il programma ‘Ogni Mattina’ che da mesi, dal lunedì al venerdì, la vede protagonista della fascia mattutina del canale edito da Nuova Società Televisiva Italiana, appartenente al gruppo Sky Italia. “Sono orgogliosa di questo mio ruolo inedito di capitano So che ne uscirò arricchita per tutto quello che mi darà ogni giorno questa squadra”, ha raccontato al Corriere della sera la conduttrice che, benché sia ormai affezionatissima alla grande famiglia che per lei è diventata la squadra della sua trasmissione, non dimentica i suoi trascorsi in Rai, segnati dai turbolenti rapporti con Giancarlo Magalli.

“Rispetto ad allora c’è stata un’evoluzione personale”, ha spiegato Adriana Volpe tornando sulla vicenda con l’ex collega che prosegue per vie legali in seguito alla sua denuncia per diffamazione: “Ogni pezzo della mia vita professionale è stata importante per crescere. Ma lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte. Che si tratti di uomini o donne, non cambia”.

Adriana Volpe sull’esperienza in Rai: “Ci sono delle regole”

Dopo anni in Rai, Adriana Volpe ha raccontato di aver acquisito tutta l’esperienza necessaria per condurre un programma tutto suo in diretta, forte anche dell’avventura del GF Vip di cui è stata protagonista nella scorsa edizione. “La mia vita è cambiata con il Grande Fratello: lì ho capito che sapevo fare una tv senza copione, essendo me stessa; raccontando le cose come le volevo raccontare e non come altri avevano scritto per me”, ha confidato Adriana che, parlando della sua modalità di conduzione del programma ‘Ogni Mattina’, ha precisato come si senta libera dalle regole che, al contrario, segnavano il suo lavoro in Rai.

“Ho realizzato che dovevo puntare alla libertà e che potevo essere un cavallo pazzo. Ora lo sarò: considero questa conduzione in solitaria un vero trampolino oltre che una grande sfida visto che dovrò dimostrare di saper confezionare una trasmissione quotidiana di 4 ore”, ha confidato, forte di una rete e un gruppo autoriale che la sostengono. In Rai non era così? “Sono reti governative e ci sono delle regole: questa è una realtà nuova, dove ci permettono di sperimentare”, ha spiegato: “Nessuno dice ‘questo non lo puoi dire’; ‘questo tema non lo puoi affrontare’”.

E sugli ascolti non entusiasmanti registrati dal programma: “Abbiamo creato un appuntamento che prima non c’era e serve tempo per farsi conoscere”, ha tenuto a precisare: “Non bastasse, stiamo anche vivendo il cambio di frequenze: non tutti sanno che devono ri-sintonizzare i canali. Sono pienamente consapevole di dover conquistare ogni giorno il mio pubblico ma le pagelle le leggeremo a giugno, al termine del nostro primo anno di vita”.