Adriana Volpe rivela dopo mesi: "Mio marito ha dei problemi: è una persona fragile che va protetta"

"Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile". Adriana Volpe, ospite domani nella puntata d’esordio di Verissimo, parla per la prima volta della fine del matrimonio con Roberto Parli, che subito dopo la rottura le lanciò alcune pesanti accuse arrivando a lasciar intendere un presunto tradimento. La conduttrice e l'imprenditore sono stati legati per quattordici anni ed hanno una figlia, Gisele.

"Mio marito ha dei problemi"

Dopo tanti anni insieme, Adriana e Roberto sono entrati in un momento di forte difficoltà proprio lo scorso inverno. "All’inizio ho lottato con tutta me stessa - prosegue Volpe a proposito della forte crisi che ha attraversato la coppia - È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare".

Ai rumors riguardanti l’ex marito che si sono susseguiti dopo la separazione, l’attuale opinionista di Grande Fratello Vip ha sempre preferito il silenzio per salvaguardare al massimo la figlia: "Quando abbiamo deciso di separaci, per me era importante tutelare la bambina", precisa. E prosegue: "Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito - prosegue - ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato".

Le accuse di tradimento ad Adriana Volpe

A fine maggio Volpe era finita nel mirino di pesanti attacchi da parte di Roberto Parli. Nel dettaglio, l'uomo aveva condiviso una foto di Adriana al fianco di un amico di Marco Profeta col seguente messaggio: "Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia Gisele! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali!".

A difendere Volpe era stato Marco Durante, agente della showgirl, attraverso un post in cui invitava l'uomo a mettere da parte le tensioni per vivere con serenità il rapporto con Adriana e la loro bambina, Giselle: "Basta gelosia ostinatamente possessiva - si leggeva - Marco è gay". A replicare, poi, era stata la stessa Adriana: "Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede".

Un nuovo amore per Adriana?

Intervistata oggi a Verissimo, infine, alla domanda se sia pronta sentimentalmente per un nuovo inizio, Adriana ironica conclude: "Chi mi si piglia. Adesso non sono pronta, prima voglio mettere ordine e riprendere il controllo delle cose".