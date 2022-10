Adriana Volpe, un video per denunciare i maltrattamenti del marito: "Sì, l'ho registrato"

"È il mio primo e ultimo comunicato che faccio. Vi chiedo di rispettare una situazione molto delicata e grave perché è in atto un procedimento penale per maltrattamenti. Siete di fronte ad un codice rosso con una minore che oggi ha solo 11 anni". Adriana Volpe interviene per la prima volta pubblicamente nel merito del processo che vede coinvolto l'ex marito Roberto Parli, da cui si è separata nel 2020 dopo dodici anni di matrimonio e una figlia, Giselle.

"Non bisogna vergognarsi di registrare"

A seguito del rincorrersi dei rumors, la conduttrice decide di spiegare la sua versione dei fatti in merito al periodo di crisi vissuto con l'imprenditore svizzero. "Leggo l’ultima dichiarazione dove mi si accusa così: “registrava le conversazioni tra il padre e la figlia” come se fosse un’oscenità - scrive Volpe - Certo che ho registrato, e credetemi non è una cosa che si fa a cuor leggero, l’ho fatto per proteggere la mia piccola perché quando si denuncia bisogna portare le prove dei gravi maltrattamenti che vengono subiti. Questo messaggio voglio che arrivi a tutte le donne che hanno subito violenza: non bisogna ne vergognarsi e ne pensare che sia un illecito se registrate per portare delle prove".

"Questo messaggio voglio che arrivi a tutte le donne che hanno subito violenza - sottolinea Adriana - non bisogna ne vergognarsi e ne pensare che sia un illecito se registrate per portare delle prove". Da sottolineare che Parli, intanto, rimanda tutte le accuse al mittente.

Com'è cominciata la crisi

Quindi Volpe dà ulteriori precisazioni sulla genesi della crisi di coppia vissuta all'inizio del 2020, quando lei era concorrente al Grande Fratello Vip (da cui uscì in anticipo proprio per gravi motivi familiari) e lui si è trovato a gestire la morte del padre. "In un anno e mezzo da marzo 2020 a settembre 2021 per la condotta violenta del mio ex marito è stata chiamata la polizia per tre volte - scrive ancora - la prima volta sono stata costretta io dagli eventi, la seconda e la terza volta la polizia è stata chiamata dai familiari del mio ex marito. E questo credo possa far capire la gravità di quello che abbiamo vissuto". Infine l'esortazione a far calare un decoroso silenzio su una vicenda di per sé molto delicata.