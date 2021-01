Adriana Volpe si racconta dopo l'addio al marito: la reazione della figlia Gisele alla separazione

Dopo tante indiscrezioni, è ormai certo che il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli sia ormai concluso. La conduttrice del programma di Tv8 ‘Ogni Mattina’ ha affrontato il delicato argomento in un’intervista a Novella 2000, spiegando come la crisi con il marito, nata a ridosso della sua partecipazione al GF Vip, non abbia trovato modo di risolversi nei mesi successivi, nonostante l’impegno profuso nell’appianare le divergenze.

Adesso tutte le attenzioni di Adriana sono rivolte alla figlia Gisele, nata 10 anni fa, che pare aver reagito bene alla decisione dei genitori di separarsi: “La vedo serena. Ma del resto il sangue non è acqua: Gisele ha ereditato la tempra forte di noi genitori”, ha raccontato la conduttrice che ha tenuto a precisare come l’ex marito sia sempre stato e resti un papà molto presente che “ama follemente sua figlia”.

Conclusa una storia d’amore lunga 14 anni, per Adriana Volpe questo non è certo tempo per pensare a una ipotetica futura relazione: “In questo momento l’amore è tutto per mia figlia e per il lavoro”, ha chiarito rispetto all’eventualità di un altro uomo nella sua vita, tutta dedita al suo ruolo di mamma e di presentatrice tv.

Adriana Volpe e la crisi con il marito Roberto Parli

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono separati qualche mese fa. Lui risiede a Montecarlo, mentre la conduttrice si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina. Che la loro fosse una relazione a distanza era già stato reso noto dalla conduttrice che, in un primo momento, aveva addotto motivi professionali all’allontanamento. Poi la scelta di confermare le voci sulla crisi che circolavano da tempo: "La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata – ha confessato di recente al settimanale Chi - ma oggi ne ho piena consapevolezza. Sono comunque grata alla vita e conquisto con tenacia il futuro giorno per giorno, sforzandomi di cercare il bello nelle cose e nelle persone, anche quando si fa veramente fatica. Perché,come dico sempre, anche la notte più buia e profonda a un certo punto lascia spazio all'aurora".