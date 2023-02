"Adriano Celentano al pronto soccorso": come sta il cantante

Apprensione tra i fan di Adriano Celentano, 85 anni: nel pomeriggio di domenica è circolata la notizia che il 'molleggiato' non stesse bene e che fosse trasportato al pronto soccorso per un malore. Il presunto episodio, però, è stato smentito con una nota ufficiale dell'ufficio stampa del Clan Celentano che ha comunicato che Adriano Celentano "sta benissimo e non ha avuto nessun malore". La replica arriva dopo che alcuni giornali locali avevano parlato del ricovero all'ospedale Manzoni di Lecco, per poi fare ritorno a casa dopo qualche ora.

Preoccupazione anche per Pippo Baudo

Ieri pomeriggio a Italia Sì Pippo Balestrieri, direttore di palco al Festival di Sanremo da oltre 40 anni, mentre stava ricordando i molti Sanremo in cui ha lavorato con Pippo Baudo si è lasciato andare alla commozione: "Ne ho fatti almeno dieci con lui - ha raccontato - Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe. Mi emoziono perché lui sta male, credo". Marco Liorni, il conduttore della trasmizzione, si è così unito al pensiero del suo ospite: "Mandiamo un grande abbraccio, un abbraccio fortissimo". A far preoccupare i fan di Baudo fu la notizia del ritorno del figlio dall'Australia lo scorso luglio: Alessandro è tornato in Italia per stare vicino al padre.