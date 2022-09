Adriano Celentano, la rara foto sui social con Rosita e Alessandra

Il Molleggiato ha fatto al sua comparsa sui social e il merito va a sua nipote Alessandra. La temuta insegnante di danza classica ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in compagnia dello zio e di sua cugina Rosita. Sono stati moltissimi i commenti sotto allo scatto e alcuni di questi ringraziavano la prof di Amici di aver mostrato lo zio, che ultimamente è lontano dai riflettori; impossibile poi non notare la risposta di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi: "Che super top, che stima per tuo zio, infinita".

"Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano" ha scritto nella didascalia Alessandra che spesso per le sue coreografie ad Amici ha scelto le canzoni di Celentano. Alessandra è la figlia di Alessandro Celentano, il fratello del cantante, e anche se le foto di famiglia sui social non sono mai state molte è risaputo che siano in buoni rapporti.

Rosita Celentano e la battaglia per la bellezza naturale

Rosita utilizza il suo profilo Instagram per normalizzare la bellezza naturale. "È una mia impressione oppure un volto felice nonostante i segni del tempo è rassicurante? E quanto possono essere inquietanti le facce di gomma ritoccate e gonfiate?", questo ha scritto solo pochi giorni fa la 57enne figlia di Adriano e Claudia Mori. Un vero e proprio elogio agli anni che passano con i relativi segni che lasciano sul volto. Tutto è partito da una foto in cui Rosita e un'amica si mostravano con il volto invecchiato di proposito: "In questa immagine che ho scattato ieri con Susy (una sua amica, ndr), ho giocato a invecchiarmi e sapete una cosa? In questa foto mi vedo FICHISSIMA! Siamo due giovani vecchie felici".