Afef e Alessandro Del Bono sposi: le prime foto dopo le nozze blindatissime

La prima uscita da moglie e marito di Afef Jnifen e Alessandro Del Bono è un giro di shopping per le vie di Milano. La coppia, fresca del matrimonio celebrato in Costa Azzurra due weekend fa, è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi che hanno puntato i loro obiettivi sulle lucentissime fedi nuziali a pochi giorni dalle rare foto che sui social hanno raccontato la loro felicità. Afef e Alessandro, infatti, hanno preferito non pubblicizzare le loro nozze, celebrate a Saint Tropez due weekend fa alla presenza di pochissimi e fidati amici. Un rito semplice, spiega il magazine, svolto in una bella giornata di sole dopo un soggiorno in barca trascorso tra mare e relax. L’ex modella che il prossimo 3 novembre compirà 57 anni, avrebbe voluto tenere riservata la notizia delle sue nozze, ma quando ha saputo che la notizia si era diffusa ha preferito comunicarlo lei stessa con lo scatto social che più di qualsiasi altro racconta la sua felicità. Alessandro Del Bono è un top manager della Mediolanum Farmaceutici, azienda fondata dalla sua famiglia poco meno di 50 anni fa e ha sempre fatto della riservatezza il suo stile di vita.

Afef e Alessandro Del Bono a Milano dopo le nozze

Jnifen e Del Bono fanno coppia da diversi anni e avrebbero voluto sposarsi già nel 2020. La pandemia però ha procrastinato tutto, per cui il rito si è svolto solo qualche giorno fa e, al momento, non ha visto seguire la tradizionale luna di miele. La coppia, infatti, dopo la cerimonia e la cena in Costa Azzurra è tornata a Milano per ritrovarsi a casa di uno storico amico della ex top model, Gigi Vezzola, a lungo stilista di Pirelli P Zero. Con lui e altri pochissimi intimi, la coppia ha festeggiato ancora le nozze, arrivate a tre anni di distanza dal divorzio con di Afef con Marco Tronchetti Provera.

Per Afef Jninen si tratta del quarto matrimonio. L'ex top model si è sposata una prima volta, giovanissima, con un vicino di casa in Tunisia: un gesto di ribellione nei confronti del rigido ambiente familiare per lei (il padre è stato ministro plenipotenziario per i rapporti bilaterali tra Tunisia e Libia). Qualche anno dopo, le nozze in Italia con l'avvocato Marco Squattrini, da cui Afef ha avuto il figlio Sammy. Alla fine degli anni Novanta, ormai volto noto della tv italiana, Afef ha incontrato l'imprenditore Marco Tronchetti Provera, con il quale è stata sposata dal 2001 al 2018.