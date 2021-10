Afef si è risposata: le foto del matrimonio con Alessandro Del Bono

Afef Jnifen e Alessandro Del Bono si sono sposati. L'ex modella e conduttrice tunisina ha dato l’annunciato pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram, condividendo uno scatto felice delle nozze celebrate a Saint Tropez, in Costa Azzurra. Sotto al post, tanti messaggi di auguri e congratulazioni da parte di amici e colleghi vip.

Sempre su Instagram, Afef ha poi condiviso una Stories a bordo di uno yacht a Saint Tropez mentre balla felice, con il bouquet in mano, circondata dalle amiche. Il look scelto per il matrimonio è semplicissimo: un delicato abito bianco lungo fino ai piedi e una decorazione floreale tra i capelli.

Molto gelosa della propria vita privata, Afef ha evidentemente voluto fare un'eccezione in questa circostanza e in ogni caso non ha divulgato dettagli sulla cerimonia o altro. Molto riservato del resto è lo stesso Del Bono, imprenditore e amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici. Lo scorso San Valentino, Afef aveva pubblicato sempre su Instagram una foto insieme: una romantica immagine di loro due in penombra, con una dolce dedica, che aveva già postato qualche tempo prima. Pochissime sono state anche le occasioni in cui la coppia è stata paparazzata in pubblico.

Quarto matrimonio per Afef Jnifen

Per Afef Jninen si tratta del quarto matrimonio. L'ex top model si è sposata una prima volta, giovanissima, con un vicino di casa in Tunisia: un gesto di ribellione nei confronti del rigido ambiente familiare per lei (il padre è stato ministro plenipotenziario per i rapporti bilaterali tra Tunisia e Libia). Qualche anno dopo, le nozze in Italia con l'avvocato Marco Squattrini, da cui Afef ha avuto il figlio Sammy. Alla fine degli anni Novanta, ormai volto noto della tv italiana, Afef ha incontrato l'imprenditore Marco Tronchetti Provera, con il quale è stata sposata dal 2001 al 2018.

Sotto, le immagini su Instagram di Afef Jnifen dopo il matrimonio con Alessandro Del Bono