La clamorosa gaffe di Alfonso Signorini: per chi scambia Carmen Russo

Una svista non indifferente quella di Alfonso Signorini, che tra le storie Instagram pubblica in anteprima alcuni spezzoni del video di Tuca Tuca Remix - omaggio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Raffaella Carrà - e sbaglia a taggare la protagonista. La coppia di ballerini è inconfondibile, eppure il direttore di Chi fa uno scivolone imperdonabile.

Mentre Carmen Russo balla con il marito, Signorini, dopo aver commentato con un "adoroooooo", tagga Carmen Di Pietro, soubrette che ancora resiste sull'Isola dei Famosi. Che a fare una gaffe simile sia proprio lui, profondo conoscitore del mondo dello spettacolo, lascia interdetti, ma un lapsus glielo concediamo. Del resto, anche per promuovere la hit, vale il detto "purché se ne parli".

Sotto la storia pubblicata da Alfonso Signorini

Tuca Tuca Remix, la hit di Raffaella Carrà in chiave disco

Uscirà il 10 giugno Tuca Tuca Remix, versione in chiave disco dello storico tormentone lanciato nel '71 da Raffaella Carrà - proprio con la complicità di Enzo Paolo Turchi, che la ballò con lei - che rivoluzionò il costume di un Paese intero. Da quel momento vennero infranti molti tabù e il Tuca Tuca di Raffella Carrà e Enzo Paolo Turchi entrò nell'immaginario collettivo nazional popolare. Ora quel fascino sensuale, divertente e divertito, rivive in chiave remix interpretato da Carmen Russo. "Sono sempre stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà", dichiara Carmen Russo. E prosegue: "Ho avuto il piacere di conoscerla grazie ad Enzo Paolo e proprio per questo, abbiamo deciso di farle questo omaggio insieme. Lei è il mio idolo, è la donna della televisione, forte, emancipata, colei che è riuscita ad andare oltre il suo essere donna, fino a diventare una star internazionale. Poter omaggiare la regina della televisione italiana mi lusinga e ci coinvolge emotivamente tutti. L'idea di fare un Tuca Tuca Remix, nel rispetto dell'originale - continua la showgirl - è per me un grande onore. Spero che questo revival in chiave disco diventi virale e che tutti i giovanissimi possano condividere la magia delle mosse e note del Tuca Tuca".

Il video di Tuca Tuca Remix uscirà il 16 giugno. Enzo Paolo Turchi accompagna Carmen Russo in godibili scenette davanti ad alcuni dei monumenti italiani più rappresentativi, riproponendo le mosse leggendarie del Tuca Tuca. Lo scenario fantastico è quello dell'Italia in Miniatura, ambientazione già protagonista nel 1978, in cui la Raffa nazionale girava proprio a Italia in Miniatura la sigla di Ma che Sera. Un omaggio nell'omaggio.