Agata Reale parla della malattia e rivela il gesto di Maria De Filippi

Agata Reale ha partecipato ad Amici nella sesta edizione del talent dove gareggiò come ballerina e divenne popolare anche per gli scontri con la prof Alessandra Celentano. Da allora sono passati 15 anni e oggi la ex concorrente, che intanto è diventata moglie e mamma di una bimba, è tornata a parlare della sua situazione di salute segnata dalla leucemia promielocitica acuta. A sostenerla in questa delicata situazione i tanti fan che la seguono dai tempi del talent ma anche la stessa Maria De Filippi che, venuta a conoscenza della malattia, non ha mancato di dimostrarle il suo sostegno.

"Confesso che ho avuto un bel regalino, un regalo molto bello. E non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello, che ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta" ha detto in un'intervista a Libero Tv Agata, aggiungendo anche il forte appoggio di tutto lo staff di Amici appena saputo dei problemi di salute.

“Mio marito contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia. Appena Maria lo ha saputo, anche Mauro Monaco e tutto il team, si sono immediatamente prodigati per aiutarmi. Sono stati eccezionali" ha rivelato: "Devo dire che sono stati tutti molto carini. Il mio medico poi io lo adoro e mi ha salvato la vita con tutto il team".

La malattia di Agata Reale

Agata Reale si è accorta di avere dei problemi a novembre del 2019, a pochi mesi di distanza dal suo matrimonio con Carmelo De Luca, padre della figlia che oggi ha 5 anni. "A novembre, qualche mese dopo il mio matrimonio, svengo a casa. Dopo i controlli a diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta", spiegò in un'intervista: "Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale"

Da quel momento l'inizio di un lungo percorso di cure, reso ancora più difficile dal periodo segnato dall’emergenza sanitaria che, a causa dei protocolli imposti dagli ospedali, non consentiva ai famigliari di farle visita.