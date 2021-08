Aida Nizar è un fiume in piena: "Barbara d'Urso bugiarda, le ho fatto un favore e non mi ha ripagata"

Chi si ricorda di Aida Nizar? Tutti, purtroppo. O almeno tutti coloro che sono stati telespettatori del Grande Fratello nella edizione del 2018, quando al timone c'era Barbara d'Urso. Guastafeste per eccellenza, Nizar sembrava progettata per creare malumori e dinamiche nella Casa al servizio dell'audience, ed oggi l'eccentrica starlette spagnola torna al centro dell'attenzione mediatica per un attacco rivolto proprio a d'Urso, ovvero a colei che la portò alla popolarità in Italia. Il motivo? Pare che la conduttrice le avesse promesso maggior spazio in tv a fronte della partepazione al GF, ma così non è stato. Ma vediamo meglio i dettagli.

"Bugiarda, le ho fatto un favore e non mi ha ripagata"

Nell sfogo intercettato in rete in queste ore, Aida si toglie tutti i sassolini dalle scarpe: "Ci sono momenti che non si dimenticano mai - esordisce - Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro… ve lo assicuro".

Il (presunto) contratto dell'inganno

E ancora: "Sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo". "Dicono - prosegue - che la televisione sia così ma vi assicuro che la televisione è reale, ci sono solo persone così bugiardine. Vi garantisco che il karma esiste e che la verità è una sola: tutta l’Italia acclama il mio ritorno".

Non sono chiari i dettagli dell'accordo decantato da Aida. Anzi, le sue parole sono molto confuse, e non solamente per la difficoltà nel parlare la lingua italiana. Sembra, però, che alla base di tutto ci fosse la possibilità di ottenere un ruolo da inviata (forse per Pomeriggio 5 o per Domenica Live? "Lei mi ha chiamato - prosegue Nizar - mi ha detto: ‘Ma tu perché non vuoi’. Io le ho detto: ‘Perché io voglio fare Le Iene, io voglio essere una inviata, io voglio dare una mano alle persone’. Questo è il mio scopo. Per questo anche mi sono affermata nella tv spagnola, perché non voglio continuare a essere giornalista, a fare soltanto quella roba nella tv, bucare lo schermo… Io volevo di più. Questo è stato l’accordo… (…) E loro: ‘Ti prometto che sarai inviata del mio programma’. Infatti abbiamo fatto anche il provino, con tantissimo successo, all’aeroporto".

Infine, il congedo: "Barbara, tesoro, non fare questo (…). Non promettere delle cose, perché Dio guarda. Barbarita, Barbarita. Il cielo guarda, il cielo guarda… e tutto quello che tu fai ritorna a te. Se tu sei abbastanza brava a fare il furbo, ma con Aida non si gioca, con Aida non si gioca".

Aida Nizar dopo il Gf Vip

Non è chiaro perché Nizar abbia scelto di parlare solamente ora. Di certo c'è che Barbara d'Urso è stata l'unica ad ospitarla nei suoi show, almeno in Italia. Dopo la partecipazione al Gf Vip (dove è stata protagonista di presunti malori e presunte complicità con Luigi Mario Favoloso e Alberto Mezzetti), la donna è stata ospite qualche volta di Pomeriggio 5. Proprio in quelle occasioni, però, i suoi eccessi portarono la padrona di casa a rimproverarla un paio di volte: quando andò fuori di seno, ad esempio, oppure quando utilizzò parole forti contro Raffaello Tonon.