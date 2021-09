Nuovo amore per Aida Yespica, chi è Mirco

Estate in Sicilia per la bellissima Aida Yespica, pizzicata con un nuovo presunto amore. Dimenticato Geppy Lama, rimasto al suo fianco per 3 anni, l'ex isolana dei famosi sarebbe andata a convivere con un imprenditore del padovano di nome Mirco.

Già convivono

L'indiscrezione, che per ora non trova conferme nè smentite, arriva dalle chicche di gossip del settimanale Chi. Di Mirco non si conosce l'età, il cognome, il volto. Ma Aida avrebbe perso la testa per lui, tanto da optare per la convivenza lampo. Sui social della modella, per ora, nessun indizio. Yespica è sempre da sola, in quasi tutte le foto, se non in compagnia del piccolo Aaron. Il misterioso Mirco farà presto la sua comparsa?

Addio Geppy

La storia d'amore tra la showgirl e Geppy Lama è andata avanti per tre anni, tra alti e bassi, litigi, rotture e ritorni di fiamma, fino all'addio definitivo di fine 2020.

39enne venezuelana, Aida è mamma di Aron, avuto nel 2008 dalla storia d'amore con l'ex calciatore Matteo Ferrari. Nell'estate del 2012 le nozze a Las Vegas con Leonardo Gonzales, avvocato lasciato pochi mesi dopo. Successivamente Aida si è fidanzata con il finanziere Roger Jenkins, salutato nel 2016, fino ad arrivare a Lama. L'anno scorso la showgirl ha fatto coming out, rivelando di essere stata fidanzata con una donna famosa, senza rivelarne l'identità.