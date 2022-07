Aida Yespica riabbraccia il figlio dopo 2 anni: le foto

Aida Yespica è volata a Miami per riabbracciare finalmente il figlio. Non si vedevano da due anni e mezzo e adesso la modella si è presa del tempo da condividere solo con lui. Aaron, nato dalla relazione con l'ex calciatore Matteo Ferrari, ha 13 anni e vive nella lussuosa città della Florida con il papà.

Prima il Covid, poi il visto che per problemi burocratici tardava ad arrivare, Aida è riuscita a raggiungere il figlio soltanto adesso. Il loro abbraccio in hotel è stato commovente e ora madre e figlio stanno trascorrendo tutte le giornate insieme, solo loro due, per recuperare il tempo perso. Su Instagram alcuni momenti, dai risvegli alle coccole, cene 'romantiche', chiacchiere, risate. E mamma Aida non si tira indietro neanche in sala giochi, dove si diverte come una ragazzina insieme al suo Aaron. La modella aspettava da tanto questo momento e in un'intervista rilasciata a Today lo scorso aprile aveva rivelato di aver sofferto di depressione post partum, superata proprio grazie all'amore smisurato per il figlio: "Mi sono separata dal mio compagno un mese dopo il parto e trovarmi con un bambino così piccolo da sola non è stato semplice. Però era proprio lui a darmi l'energia e la carica. Non ho rimorsi perché è per mio figlio che ho reagito. C'erano momenti in cui piangevo senza motivo, avevo l'ansia, mi mancava il respiro. Non volevo farmi vedere così da Aron, i bambini anche se piccoli lo sentono, e piano piano per fortuna ne sono uscita".

Ora i rapporti tra Aida Yespica e Matteo Ferrari sono distesi, ma la separazione è stata brusca oltre che dolorosa. Fino ai sette anni il bambino ha vissuto in Italia insieme alla showgirl. Dopo una truffa che l'ha lasciata senza soldi, però, Aida ha deciso di lasciare Aaron a Miami con il padre, per permettergli di continuare a frequentare le migliori scuole e garantirgli una vita serena.

Alcune foto pubblicate da Aida Yespica su Instagram

Aida Yespica lancia il tormentone estivo

E' un bel periodo questo per Aida Yespica, non solo perché è di nuovo insieme al figlio. Dal punto di vista professionale sta provando a voltare pagina, lanciandosi nel mondo della musica. Il 22 giuno è uscito 'Bugatti', il suo primo singolo, un mix di sonorità latine e musica elettronica che richiama proprio l'atmosfera di Miami - dove è stato girato il video - e si aggiunge alla lista dei tormentoni di questa estate.