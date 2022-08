Aka7even sospende il tour per problemi di salute: il racconto sui social

Stop forzato per Aka7even, costretto ad annullare le ultime date del suoi tour per problemi di salute. Sabato 20 agosto il cantante ex concorrente di Amici avrebbe dovuto esibirsi al Militello Summer Fest di Militello, in provincia di Catania e oggi in Piazza Gepi Faranda a Rocca di Caprileone (Messina), ma il programma è saltato.

"Ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze" ha fatto sapere Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, ringraziando il pubblico che ha affollato i suoi concerti: "Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono. In più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali. L’alternativa era fare le due date in playback totale. Ma come sapete i live per me sono la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così". E ancora: "Non posso parlare, devo stare in silenzio per un po’ Volevo solo ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che state dimostrando nei miei confronti" ha aggiunto in un'altra storia Instagram: "Prometto di recuperare al più presto possibile. Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile".

Il comunicato diffuso in merito ai concerti di Aka7even recita che la data a Rocca di Caprileone (ME) verrà recuperata in data 29/08, mentre la data a Militello viene cancellata.