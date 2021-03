Zorzi contro Akash in diretta tv, lui replica via social: “Ieri sera messaggiavamo, adesso mi attacchi”

Tommaso Zorzi vs Akash Kumar (e viceversa), atto secondo: la guerra a distanza tra l’opinionista e l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si consuma a colpi di repliche e controrepliche che anche ieri, nel pieno della diretta del reality di Canale 5, hanno trovato il loro prosieguo. Dopo aver pubblicato nei giorni scorsi una vecchia chat privata tra lui e Zorzi, il modello è tornato sui social per rispondere alle critiche di cui è stato destinatario da parte dell’opinionista nella rubrica ‘Punto Z’.

“Z come zebedei, quelli che ha rotto Akash sia in Honduras che dopo” è stata la stoccata di Zorzi, risuonata come una sottile vendetta in risposta a quel “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te” scritto a corredo del discusso screenshot. Ma di certo Kumar non è rimasto in silenzio e pronta è arrivata la replica sui profili ufficiali del programma.

Isola dei Famosi, Akash replica a Zorzi in diretta tv

“Ieri sera messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Mamma mia, trash”: questa la domanda provocatoria scritta da Kumar sotto un post del profilo Instagram dell’Isola dei Famosi che faceva riferimento proprio al ‘Punto Z’ di Zorzi, taggato dal modello. Si arriverà a un confronto diretto tra i due? Da regolamento, per il momento Akash si trova ancora in quarantena, come prevede il regolamento per gli ex naufraghi che solo dopo quel termine possono tornare in studio. Prevedibile il faccia a faccia più in là, dunque, che già si immagina molto intenso.