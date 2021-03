Akash Kumar ormai è senza freni: i retroscena su Ilary Blasi e Milly Carlucci (e i messaggi con Barbara d'Urso dopo l'Isola)

"Io non volevo fare gli inciuci, capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro". Così Akash Kumar, ad una settimana dall'abbandono dell'Isola dei Famosi, racconta la sua versione dei fatti in una diretta organizzata su Instagram con i follower. Modello di professione, l'ex concorrente ha lasciato il gioco in combutta con la conduttrice Ilary Balsi. Ed è di lei che torna a parlare sui suoi profili social, oltre che di Barbara d'Urso e Milly Carlucci. Una vera mina vagante.

"Ilary Blasi? Non so chi sia, è solo la moglie di Totti"

Epico lo scontro tra Akash e Ilary in occasione dell'addio al gioco. L'uomo ha rifiutato di restare su Parasite Island, uno spazio del reality show di Canale 5, e lei lo ha congedato con freddezza: "Prendi il sacchetto e tornatene in Italia", gli ha detto. Ed oggi che in Italia c'è tornato, Akash torna sull'argomento. "Io - precisa - non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo".

Ricordiamo che già prima dell'approdo sull'Isola, Akash aveva minacciato di non partire più a causa di alcune tensioni con gli autori. Il motivo? Nella sua clip di presentazione, la redazione aveva inserito diversi video appartenenti al privato, finendo per tralasciare informazioni circa la sua carriera da modello in collaborazione con brand come Diesel, Carrera e Benetton.

I messaggi con Barbara d'Urso dopo l'Isola dei Famosi

Su Barbara d'urso, invece, l'ex (fumantino) naufrago esprime dichiarazioni contrastanti. Da una parte dichiara che "Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla d’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco" e che "è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca", riportando alla memoria vecchie sfilate di cui è stato protagonista per brand noti, poi rivela: "Se andrò in tv dalla d’Urso? Con Barbara ci siamo sentiti ieri sera, ci siamo messaggiati. L’ho sentita in privato e lei mi crede. Mi ha detto che mi crede e che mi ha difeso, perché mi conosce, io e lei ci conosciamo ragazzi".

Parole d'elogio per Milly Carlucci

Parole di elogio invece per Milly Carlucci, conosciuta in occasione della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, nel 2018. "Grande, l’unica donna che è tanta roba è Milly, grandissima signora. Posso solo dire cose belle di lei. Vi racconto una cosa che risale a Ballando. Milly Carlucci mi ha detto ‘Sei troppo forte per fare televisione, non la fare. Fai la moda, che è quello che fa per te, devi seguire la strada del fashion e non della tv’. Davvero una persona speciale Milly".