Isola dei Famosi, Akash Kumar: "Mi hanno chiesto di fare l'inviato"

Akash Kumar è tornato a fare il modello quasi a tempo pieno, dopo le sfilate di Giorgio Armani e Kiton, storica sartoria napoletana, oggi era a Pitti Uomo, il salone della moda di Firenze, per fare da testimonial al brand NTN66 by Twentyone. Pitti è la prima fiera in presenza, in Italia, ad essere organizzata dopo l'emergenza sanitaria e il lockdown.

Il primo da bravo modello ha fatto cambi su cambi, tra camicie e anche pantaloni, si è messo in posa e si è lasciato scattare numerose foto, tra cui molti selfie.

Akash Kumar e l'Isola dei Famosi: spunta l'ipotesi inviato

Il modello ha partecipato alla quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi e il cui vincitore è stato Awed. Il modello è stato il secondo concorrente ad essere stato eliminato e a Today.it ha confessato di trovarsi meglio nel mondo della moda anziché in quello della tv "troppe sovrastrutture".

"È bellissimo tornare a sfilare e posare, oggi sono qui a Pitti e ospite di un designer che è un genio. Non è la mia prima volta qui a Pitti - continua ancora Kumar -. Venivo qui quando avevo 18 anni, è bellissimo essere ritornato". Alla domanda "Rifaresti l'Isola" confida: "In realtà mi hanno già chiesto di farla come inviato, però non so, non è un mondo che mi appartiene. Preferisco la moda. Ci sono troppe sovrastrutture nei reality, però l'Isola è bellissima. Non lo so se accetterò, devo pensarci".