Akash contro Tommaso Zorzi dopo l’addio all’Isola dei Famosi: “Hai cercato di rovinarmi, ma ti ho mangiato”

E’ finita dopo appena una settimana l’avventura all’Isola dei Famosi di Akash Kumar che ha deciso di abbandonare definitivamente il reality senza considerare l’opportunità di rimanere sull'Isola dei Parassiti dopo l’eliminazione al televoto. Un’uscita di scena non proprio indolore quella del modello, criticato per la scelta tanto drastica e repentina da Ilary Blasi nel corso di una diretta televisiva che, una volta conclusa, ha visto Akash ha sfogarsi duramente con una serie di storie Instagram.

"Ecco perché non dovevo fare reality!" ha affermato l’ex naufrago scagliandosi contro il programma che ha definito "trash" proprio come i suoi protagonisti, in particolare l’opinionista Tommaso Zorzi e la sua collega Elettra Lamborghini.

Akash contro Tommaso Zorzi: “Ti ho mangiato”

Per dire la sua contro Tommaso Zorzi, Akash ha pubblicato gli screenshot di una vecchia chat con l’influencer in cui lui gli chiedeva di incontrarsi: "Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te", ha scritto Akash a corredo dello screen. Lo sfogo, poi, è proseguito attaccando tutti coloro che in questi giorni lo hanno criticato (“Hanno detto che mi sono rifatto di qua e di là, quando tutti sembrano usciti da Frankenstein e criticano me che ho una carriera e a 6 anni ho fatto la prima campagna di Benetton. Shhh. Io sono uscito da re”) per poi passare direttamente a Elettra Lamborghini.

“Volevo dire una cosa alla signora Lamborghini: ho fatto più campagne Vogue io che tu dischi su Spotify… giusto per dire”, ha tuonato: “Poi mi hai detto ‘soreta’ ma non ho sorelle, mi dispiace. Io sono rifatto, ma sono tutti fatti di gomma. Frankenstein e Circo Orfei e parlano di me… Ma che mondo trash, sono proprio basito”.