Al Bano, il retroscena su Berlusconi e la scomparsa della figlia Ylenia: "Non lo dimenticherò mai"

Al Bano Carrisi non ha mai nascosto la sua stima e l'affetto che ha sempre nutrito per Silvio Berlusconi. Oggi, in un'intervista a Eva 3000, svela un retroscena che aiuta a comprendere meglio certi sentimenti. Il presidente di Forza Italia e fondatore di Mediaset gli è stato molto vicino nel periodo più buio della sua vita, quando scomparve la figlia Ylenia.

La primogenita di Al Bano e Romina fece perdere le sue tracce nel '94 a New Orleans, quando aveva 23 anni. In quei mesi, mentre le ricerche andavano avanti senza sosta tra l'Italia e gli Stati Uniti, Berlusconi offrì un importante aiuto alla famiglia Carrisi: "Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare - racconta il cantante pugliese - Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia, mi ha chiamato chiedendomi se avessi avuto bisogno del suo jet privato per gli spostamenti".

Un gesto che ancora oggi non dimentica e porta nel cuore, come tutto quello che Berlusconi ha fatto per lui. "In quel periodo mi è stato molto vicino" conclude Al Bano.