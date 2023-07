Al Bano è un leone anche in spiaggia: in boxer al sole prepara una grigliata per gli amici

Vacanze in Costa Smeralda per Al Bano, ospite nella villa di alcuni amici. I paparazzi lo hanno immortalato sulla spiaggia privata della casa, prima rilassato al sole - con un boxer super colorato - e poi impegnato a preparare una grigliata. Aragoste e spigole, portate fresche dal personale di servizio, e scelte personalmente dal cantante che per scherzare finge di aver appena pescato uno dei grandi pesci dal mare a mani nude.

80 anni compiuti a maggio, Al Bano non perde la sua proverbiale verve e in spiaggia si comporta da vero leader, come mostrano le foto pubblicate su Chi. Insieme a lui c'è la figlia Jasmine, 22 anni, che somiglia sempre di più alla mamma, Loredana Lecciso (rimasta a Cellino San Marco). La ragazza, che prova a seguire le orme del papà sulla scena musicale, si divide tra la tintarella e dei bagni ristoratori, poi sulla riva si fa scattare qualche foto da un'amica di famiglia.

Qualche giorno di relax ci voleva per entrambi. Adesso Al Bano continuerà il suo tour estivo - facendo qualche pausa qua e là - mentre Jasmine partirà con qualche amica per una vacanza più "young" rispetto a questa appena fatta con il papà.