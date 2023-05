Al Bano bacchetta Damiano David per lo spinello: "Esempio di distruzione"

Da collega a collega, ma con cinquant'anni d'esperienza in più. Al Bano - che ha compiuto 80 anni pochi giorni fa - critica la foto postata su Instagram da Damiano David, nudo e con uno spinello in bocca.

"Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea" commenta il cantante di Cellino San Marco, riprendendo duramente il frontman dei Maneskin: "Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole - continua - però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico, perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis".

Al Bano, che recentemente in un'intervista aveva rivelato per la prima volta che a causare la rottura tra lui e Romina furono le "troppe canne", ammette: "Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l'ho vissuto sulla mia pelle". E conclude: "Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni, i cantanti devono scioccare per attirare l'attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa, bella, interessante, a contatto con la natura e a contatto con il sole che nasce e che va a dormire: è quella la vera droga".