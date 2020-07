Al Bano segue la dieta Lemme, Loredana Lecciso: “Avevo iniziato anche io, poi ho abbandonato”

La costanza con cui Al Bano Carrisi sta seguendo la dieta del controverso farmacista Alberico Lemme è premiata dai risultati che lui stesso ha raccontato: sette i chili smaltiti negli ultimi mesi dal cantante, apparso effettivamente in gran forma nelle foto pubblicate sui social da Loredana Lecciso. Ed è proprio la compagna dell’artista a confermare adesso gli effetti positivi che il regime alimentare sta apportando alla salute di Al Bano, per nulla intenzionato a interromperlo a differenza sua che, pur avendo iniziato lo stesso percorso alimentare, ha deciso di dire basta per mancanza di forza di volontà.

Loredana Lecciso interrompe la dieta Lemme: “Ci vuole una costanza che io non ho”

Intervistata dal settimanale Di Più Tv, Loredana Lecciso ha parlato dei progressi raggiunti da Al Bano grazie alla dieta che lei, a un certo punto, ha interrotto: “Anche io avevo cominciato a seguire la dieta del dottor Lemme ma poi ho abbandonato”, ha spiegato: “Ci vuole una costanza che io non ho e che Al Bano invece ha. In poco tempo Al Bano è tornato in forma, sta davvero benissimo, vuole perdere ancora qualche chilo”. D’altronde, l’ottimo stato di salute del cantante 77enne era stato raccontato dallo stesso Al Bano che segue alla lettera il programma e, da buon pugliese, si concede un unico lusso: "Mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo. Rinunce a parte, mi sento benissimo, pieno di energia. C'è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito".

Di seguito l’ultimo scatto che lo mostra con la compagna Loredana, Gianni Morandi e sua moglie Anna: come non essere d’accordo con quel ‘qualcuno’?