Al Bano: "Lasciai la scuola a 15 anni. Diplomato all'Università della vita a pieni voti"

Nel pieno degli esami di Maturità, iniziati oggi con la prima prova scritta, Al Bano Carrisi ricorda la sua esperienza scolastica, finita a 15 anni senza conseguire il diploma. "Il mio esame di maturità? Io sono arrivato al secondo anno dell’Istituto magistrale e poi mi sono fermato perché sono stato bocciato" ha raccontato il cantante, sin da giovanissimo interessato più alla musica che ai libri: "Ho fatto due anni per diventare insegnante delle scuole elementari, ma ero già più interessato alla musica e alle canzoni che ai libri di scuola".

Nella memoria un aneddoto di quegli anni ricordato come un'ingiustizia: "Alle magistrali erano tutti sintonizzati sul fattore 'fare sciopero' piuttosto che a studiare, inoltre io ero bravissimo in disegno e ricordo che ne feci uno per me e uno per una ragazza che a me piaceva molto e a lei misero 8 e a me 4. A quel punto pensai 'Questa è una vera ingiustizia!" scherza poi il 79enne pugliese, tornando ancora sulla sua passione per il canto notata da qualche professore, ma con scarsi risultati. "Ho lasciato gli studi a 15 anni e già cantavo, infatti il professore di religione e di musica mi invitò a cantare nella presidenza delle scuole magistrali" dice oggi con un sorriso: "Anni dopo chiesi la mia pagella e notai che avevo 4 in musica".

Alla domanda se gli dispiace non essersi diplomato: "Mi sono diplomato all’Università della vita e lì a pieni voti", conclude il cantante, ancora all'apice di un successo dopo oltre 50 anni di carriera.