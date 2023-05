Edoardo Vianello: l'accusa inaspettata ad Al Bano, nel giorno del compleanno

Innumerevoli gli auguri di buon compleanno arrivati ieri ad Al Bano Carrisi, che il 20 maggio ha compiuto appunto ottant'anni. Tanti messaggi affettuosi tranne uno che, dietro l'affetto, nascondeva però una velata critica. Parliamo del tweet scritto da Edoardo Vianello, attraverso cui l'artista ha voluto accusare il collega di plagio. "anti auguri al mio amico Albano", ha scritto Vianello, per poi aggiungere "che festeggia il suo compleanno con un concerto usando lo stesso titolo di quello che ho tenuto io in Campidoglio! Onorato!". Il riferimento è allo show per gli ottant'anni di Al Bano che verrà mandato in onda martedì 23 in prima serata Canale 5 dall'Arena di Verona.

Un attacco inaspettato, a cui rispondono i follower. "Edoardo Vianello è arrivato prima di tutti", scrive qualcuno. "Tu sei sempre avanti", aggiunge qualcun altro. Nessuna replica invece al momento da parte del diretto interessato.