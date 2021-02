Al Bano: “Con i proventi di ‘Felicità’ allargai la villa di Cellino San Marco”

Il brano si classificò al secondo posto nell'edizione del Festival di Sanremo del 1982: "Un successo eterno: ancora me la chiedono da tutto il mondo per le pubblicità", ha raccontato il cantante

Al Bano non sarà tra i 26 big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante, tra i veterani del palco dell’Ariston con ben 18 partecipazioni nel corso della sua carriera, aveva presentato un brano che però è stato ritenuto inadatto dal direttore artistico Amadeus. “Lo accetto, però dico che il Festival lo conosco, ci sono stato 18 volte! Peccato, la canzone è una bomba”, ha raccontato in un’intervista al settimanale Oggi a proposito della canzone ‘Il Cellulare’ scritta da Despa, autore di ‘Champagne’.

“E’ un brano rivoluzionario: io voglio sempre spiazzare. Nel 1982 nessuno si aspettava che avrei cantato ‘Felicità” ha aggiunto ancora ricordando il successo immortale con cui, in coppia con la moglie Romina, si classificò al secondo posto della kermesse per poi ottenere il rinomato trionfo che ancora oggi è nella storia e di cui ha ripercorso la genesi.

Al Bano: “Felicità è un successo eterno, me la chiedono da tutto il mondo”

Nel corso dell’intervista al settimanale, Al Bano ha ricordato l’inizio del successo del brano Felicità: “Quando Freddy Naggiar, il boss della Baby Records, me la offrì gli dissi: ‘Qui, minimo minimo facciamo un milione e mezzo di copie! Ne fece molte di più (25 milioni, ndr). E’ il trionfo della semplicità, su questo fondo allegro di tarantella. Un successo eterno: ancora me la chiedono da tutto il mondo per le pubblicità, per i film”.

Un successo che ad Al Bano ha anche portato importanti risvolti economici, visto che con i proventi di quella canzone ha potuto investire sulla sua villa di Cellino San Marco: “L’ho allargata. Il terreno lo avevo comprato nel 1969, nel 1971 cominciai a costruire casa. Ma Felicità mi ha aiutato ad abbellirla”, ha raccontato.