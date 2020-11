Al Bano con la figlia Jasmine a ‘The Voice Senior’: “Mi accusano di nepotismo, robe da matti!”

Ci sarà anche Jasmine Carrisi nel cast di ‘The Voice Senior’, il talent show musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici che da venerdì 17 novembre darà la possibilità agli under 60 di esibirsi per mostrare il loro talento. La figlia 19enne di Al Bano e Loredanna Lecciso sarà nella schiera dei giurati del programma in coppia con il padre che, in un’intervista rilasciata a Di Più Tv, ha respinto le critiche di chi sostiene sia stata raccomandata da lui .

“Mi accusano di nepotismo, robe da matti! È mai possibile che debba esserci sempre qualcuno che critica? Io dico: prima cercate di conoscere mia figlia, poi vediamo se avrete ancora voglia di criticare”, ha affermato il cantante pugliese, precisando che la scorsa estate ha ricevuto la proposta dalla produzione di The Voice Senior di partecipare al programma e in seguito quella di estenderla anche a Jasmine. Entusiasta la ragazza che di recente debuttato nel mondo della musica con il brano Ego e che, racconta Al Bano, lo ha sempre seguito artisticamente sin da bambina, costruendosi così una certa competenza in ambito musicale.

“Con me ha girato il mondo, si è fatta un’idea di tutto il panorama musicale in generale e può perfettamente giudicare anche un signore di una certa età. Lei è sveglia e matura. Sono convinto che anche nel giudicare saprà trasmettere al meglio le sue motivazioni”, ha affermato il cantante.

Jasmine Carrisi: “A papà Al Bano piace il mio rap. Io non ascolto la sua musica”

Lo scorso giugno Jasmine Carrisi ha debuttato da cantante con ‘Ego’, brano rap uscito qualche giorno fa come suo singolo di esordio.

“Ho sempre voluto fare musica, fin da piccola”, ha raccontato a proposito la giovane fresca di diploma in un’intervista al Corriere della Sera dove ha confidato le prime impressioni su una carriera artistica che sarà parallela a quella universitaria particolarmente caldeggiata dai suoi genitori. “Ci tengono molto che io studi, ma mi hanno fatto in bocca al lupo” ha detto Jasmine rispetto alle reazioni di mamma e papà. E a proposito di Al Bano, Jasmine ha confidato di non ascoltare la sua musica: “Vorrebbe che lo seguissi un po’ di più, ma proprio non ci riesco”, ha ammesso la ragazza, autrice e interprete del brano rap con influenze pop ‘Ego’ a cui il padre ha dato un giudizio positivo: “Sì, gli è piaciuto. Anche a mamma, fratelli e sorelle”.