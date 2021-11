Al Bano, la verità sulla figlia Ylenia: "Si è buttata nel fiume. Con Romina era già finita"

La scomparsa di Ylenia Carrisi resta ancora oggi un mistero. Le sue tracce si persero il 6 gennaio del 1994, a New Orleans, ma il corpo non venne mai ritrovato. Motivo che oggi fa ancora sperare sua madre, Romina Power. Nessuna illusione, invece, per Al Bano, certo della sua morte.

Il cantante è tornato a parlarne in un'intervista al Corriere della Sera: "Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, 'io appartengo all'acqua'. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell'ultimo anno era cambiata - spiega - era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Romina, invece, pensa che l'hanno drogata ed è da qualche parte".

Per molto tempo si è pensato - e scritto - che la scomparsa della figlia fosse stato il motivo della profonda crisi tra Al Bano e Romina e della loro separazione. Al Bano chiarisce anche questo: "Il suo amore ha iniziato a spegnersi nel '90. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità". Il matrimonio, dunque, era già finito da qualche anno: "Era tornata quella della Roma degli artisti" continua ancora il cantante pugliese, che rivela: "Ci siamo lasciati male. Quanti soldi di avvocati ho dovuto spendere... Qualcuno pagato a rate".

Il riavvicinamento tra Al Bano e Romina

La fine del matrimonio tra Al Bano e Romina è stata burrascosa. Il leone di Cellino non ha mai nascosto di aver attraversato anni bui e di profondo dolore a causa di questa separazione, non voluta da lui. Per molto tempo i rapporti tra loro sono stati più che tesi, nonostante i tre figli e tutta quella vita condivisa, poi tra il 2012 e il 2013 i primi passi l'uno verso l'altra. Il loro riavvicinamento è stato prima artistico, con una serie di tournée in Russia, poi anche personale. Oggi Al Bano e Romina sono di nuovo vicini, nonostante lui abbia una nuova compagna - Loredana Lecciso - e altri due figli. Nella sua grande famiglia, però, Romina ha sempre un posto speciale.