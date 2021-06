"L’unico erede di Al Bano sarà il figlio Bido, a lui l’intera tenuta di Cellino San Marco": il cantante fa chiarezza

Al Bano Carrisi non ci sta a passare per un padre che fa favoritismi tra i suoi figli e smentisce categoricamente i rumors secondo cui avrebbe designato il solo Al Bano Jr detto Bido, nato nel 2002 dall’amore con Loredana Lecciso, come suo erede.

"Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l'azienda a mio figlio Bido. E' una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli" precisa il cantante a Tgcom24 per chiarire il malinteso nato da un’intervista rilasciata da Jasmine Carrisi, la primogenita sua e di Loredana: "Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta", aveva detto la ragazza, generando supposizioni ora seccamente negate.

"E' una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali" ha chiarito Al Bano. Non c'è un erede unico, dunque, per l'azienda che produce vino e olio a Cellino San Marco. Nel cuore del Salento, l’artista ha infatti costruito un borgo antico tra boschi, vigneti e uliveti, a pochi chilometri dal mare. Ma alla fine il cantante ci ride su: "Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace", dice, e riguardo alle fake news a cui è ormai abituato rivela un aneddoto che gli raccontò l'amico giornalista Antonio Terzi: "Fa più notizia un uomo che morde un cane e non un cane che morde un uomo...".

Al Bano ha avuto sei figli: Yari, Cristel, Romina e Ylenia (scomparsa nel 1993), nati dal matrimonio con Romina Power, e Jasmine e Albano Junior nati dall'unione con Loredana Lecciso. Il cantante è anche nonno di due nipotini a cui a settembre si aggiungerà la terza: la figlia Cristel, infatti, è in dolce attesa.