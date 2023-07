Al Bano e la rivelazione intima su Loredana Lecciso: "Passione mai spenta"

Ottant'anni e non sentirli. Sotto nessun punto di vista. Al Bano Carrisi si confessa a cuore aperto in un'intervista sul settimanale In Famiglia e parla anche della lunga storia d'amore con Loredana Lecciso, che nel '99 ebbe una battuta d'arresto per poi risorgere più forte di prima.

Il cantante ricorda il loro primo incontro: "L'ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce. Io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme". Il rapporto è forte come allora, così come l'intimità: "Stiamo molto bene insieme - rivela Al Bano - e la passione tra di noi non si è mai spenta".

L'artista ripercorre anche i momenti più significativi della sua giovinezza, come quando andò a Milano per lavorare come cameriere: "Distribuivo anche volantini fuori dal locale. Successivamente sono passato al Dollaro, un altro ristorante e in un secondo momento sono andato a lavorare in fabbrica alla Innocenti dove, oltre a lavorare, cantavo tutto il giorno". E quando in fabbrica li misero in cassa integrazione, l'occasione della sua vita che ha saputo cogliere al volo: "Al mattino continuavo a lavorare e nel pomeriggio cantavo, è stato così che sono entrato nel clan dei Celentano".