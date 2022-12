Al Bano: "Ecco con chi passerò il Natale" e svela quale regalo farà a Loredana Lecciso

Che Al Bano Carrisi sia legatissimo alle tradizioni così come alla famiglia è noto ormai da sempre. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, è sempre stato un uomo fedele alle sue origini pugliesi e agli affetti familiari che ha sempre messo al primo posto, anche davanti alla carriera. Così, intervistato da Ora Magazine, Al Bano, ha svelato con chi passerà queste feste natalizie e quale sarà il suo regalo speciale per sua moglie, Loredana Lecciso, che ultimamente è finita sulle pagine dei giornali per un presunto tradimento di Al Bano con la spagnola Patricia Donoso, poi smentito.

Il cantante, infatti, ha negato tutto e spiegato che questo Natale lo trascorrerà in famiglia, insieme alla sua Loredana, suo grande amore e alla famiglia di lei. E proprio per lei ha riservato un regalino speciale, un bel vestito da poter sfoggiare durante le feste anche se, a detta di Al Bano, non ci sarebbe regalo migliore del trascorrere del tempo insieme alla sua dolce metà.

Al Bano ha anche parlato del menù del pranzo di Natale di casa Carrisi raccontando come non mancheranno carne al sugo, pasta fatta in casa e un piatto tipico pugliese a lui molto caro, i ceci in pignata col peperoncino. Inoltre, l'interprete di Nel Sole ha svelato di avere un rapporto bellissimo con i parenti del lato Lecciso.

"Siamo stra-amici. Della famiglia Lecciso, che stimo molto, mi piace che sono persone intelligenti. Mi trovo benissimo e posso parlare con loro di qualsiasi tematica", solo le parole di Al Bano che, infine, ha rivelato che nel giorno di Natale, sua figlia Cristel non sarà con loro ma per lui resta sempre il regalo più bello.

La ragazza, infatti, è nata proprio il 25 dicembre: "Nessun regalo può superare il dono della vita. Purtroppo quest'anno resta in Croazia, con la famiglia del marito. Noi abbiamo fatto un accordo: un anno viene giù a Cellino e un anno resta a casa sua, così accontenta tutti. Invece, in estate per fortuna non manca mai di arrivare".