Al Bano nonno per la terza volta: "Non vedo l’ora di abbracciare Rio Ines"

Aria di grosse novità nella vita professionale, ma anche privata di Al Bano Carrisi. A qualche giorno dall’inizio della sua nuova avventura televisiva a Ballando con le stelle, il cantante pugliese è diventato nonno per la terza volta: la figlia Cristel, infatti, ha dato alla luce una bimba, Rio Ines, frutto dell’amore per il marito Davor Luksic.

Il lieto annuncio è stato dato dallo stesso Al Bano attraverso un video messaggio al programma La vita in diretta su Rai 1: "Oggi io sono diventato nonno per la terza volta. La bambina di chiama Rio Inés, gode di ottima salute insieme alla madre e ovviamente anche il padre", ha detto sorridente: "La terza volta nonno, ma ci pensi!? Non vedo l'ora di andare ad abbracciarli!".

La piccola è nata a due anni e mezzo di distanza dall’ultimogenita di Cristel e Davor, Cassia Ylenia, già genitori di Kai, nato 3 anni fa. Dopo il matrimonio avvenuto nel 2016 la coppia si è trasferita a Zagabria, in Croazia, paese di origine dell’imprenditore.

Al Bano e Romina nonni

Le indiscrezioni sulla terza gravidanza di Cristel Carrisi erano circolate in primavera e poi confermate dal cantante che aveva raccontato la gioia per l’arrivo di un’altra femminuccia. I nonni Al Bano e Romina hanno appreso la bella notizia a Pasqua, quando Cristel e il marito sono rientrati in Italia: "Mia figlia era già in attesa, bellissima", aveva detto parlando di Cristel che, ormai da tempo fuori dal mondo dello spettacolo, sta portando avanti gli studi universitari per conseguire una laurea in Letteratura ad Harvard.