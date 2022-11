"Ho avuto una relazione con Al Bano", ma lui nega tutto e denuncia: lo scontro in tv

Al Bano protagonista del gossip. Stavolta a chiamarlo al centro delle cronache non sono le "solite" Loredana Lecciso e Romina Power raccontate come eterne rivali, ma un'avvocatessa, Patricia Donoso, che in Spagna ha associato il suo nome a quello del cantante pugliese per una presunta relazione che avrebbe avuto con lui per circa tre anni. La voce circola da tempo e così Al Bano ha deciso di parlare con la donna in un faccia a faccia televisivo che gli desse la possibilità di negare fermamente ogni accusa.

Luogo di scontro è stato il programma Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco. Intervenuta telefonicamente, la donna ha ripetuto di avere avuto una relazione con Carrisi nonostante il conduttore Jorge Javier Vázquez ripetesse che lui negava anche di conoscerla. Dopo un primo botta e risposta sul brano intonato del cantante ("Il signore che ha il dono della voce potente e canta in playback. Meraviglioso, no?", ha commentato ironica lei; "Questa donna ha detto che non ho cantato live? Donna, questo è il secondo errore che hai fatto stanotte. Vediamo quanti ancora ne fai", la replica di lui), si è arrivati al tema della lite.

Al Bano litiga con Patricia Donoso e minaccia denuncia

Patricia Donoso è arrivata dritta al punto: "Tu credi, seriamente, che ho paura di te?" ha chiesto provocatoriamente ad Al Bano confermando di aver avuto una relazione sentimentale con lui durata circa tre anni. Nemmeno la promessa di una denuncia arrivata dal cantante l'ha placata: "Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco" ha aggiunto, "Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica (...) Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l'ha fatta. Non capisco perché non l'ha depositata".

Patricia Donoso ha raccontato di aver conosciuto Al Bano allo stadio San Siro, quando si trovava lì con la figlia, grazie ad un manager di una squadra. Circostanza negata fortemente da lui che ha continuato a parlare di bugie.

(Qui il video della lite trasmessa da Telecinco)