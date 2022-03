Al Bano con tre ragazzi ucraini a Cellino San Marco: "Li tratto come figli miei"

Al Bano sta ospitando una famiglia ucraina scappata dalla guerra nella sua casa di Cellino San Marco, di recente oggetto di un furto. L'annuncio era stato fatto dallo stesso cantante una settimana fa nel programma Oggi è un altro giorno, dove aveva raccontanto di aver aperto le porte a una professoressa di 7 anni e a due ragazzi di 16 e 17 anni. Adesso a Diva e Donna Al Bano entra nei dettagli di una convivenza che è iniziata bene e procede ancora meglio, scandita dai ritmi di una quotidianità tesa a ricreare una nuova normalità per i ragazzi e la loro mamma.

La convivenza di Al Bano con la famiglia ucraina

"La prima sera non ho toccato volutamente il tema della guerra. Abbiamo parlato di musica, di sport, abbiamo cercato di tranquillizzarli" ha detto Al Bano: "Sono educatissimi, gentili, sta andando tutto molto bene". I suoi ospiti parlano in inglese e con loro ha stretto un ottimo rapporto Jasmine, la figlia che Al Bano ha avuto da Loredana Lecciso Carrisi. Il cantante ha condiviso anche il racconto di qualche momento di quotidianità: "Mi hanno chiesto: ma quante stelle ha questo albergo? Io ho risposto ridendo: è un 4 stelle! E loro: no, no, ne ha almeno 10 secondi me", ha confidato il cantante che già si sente molto legato a ognuno di loro. “Io mi sento responsabile di questi tre ragazzi e voglio trattarli come se fossero figli", ha ammesso: "È mio dovere oggi pensare a loro".