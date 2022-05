Al Bano non trova lavoratori per la sua tenuta: "Colpa del reddito di cittadinanza"

Dopo le dure dichiarazioni di Briatore e Alessandro Borghese su giovani e lavoro, al severo coro si aggiunge la voce di Al Bano. Il cantante pugliese, che a Cellino San Marco ha una tenuta che produce vino e olio, fatica a trovare lavoratori.

In un'intervista al Corriere ha fatto sapere: "La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola". La colpa? Al Bano non ha dubbi: "E' innanzitutto del reddito di cittadinanza".

Il sostegno economico da parte dello Stato, dunque, sarebbe un deterrente soprattutto per i più giovani. Una soluzione per Al Bano c'è e non è così distante: "Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese". E sui social è già polemica. "Anche Al Bano si unisce al gruppo di quelli che era meglio se stavano zitti e firmavano per l'introduzione del salario minimo" si legge in un tweet, ma a far infuriare sono le parole sull'apprendistato per i minori: "A 12 anni, dopo la scuola, i ragazzini mandano a quel paese prima Al Bano e poi le imprese. Tutto ciò che ragazzi e ragazzini vogliono fare dopo la scuola deve essere su base volontaria, se gli va lo fanno se no, no e se lo fanno vanno pagati. A 12 anni poi, ma si vergogni".