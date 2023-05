Al Bano, la verità sulla separazione con Romina: "Finì per le canne. Fumava anche 4 volte al giorno"

A 80 anni Al Bano non ha nessun rimpianto. Tra due giorni - il 20 maggio - il cantante pugliese taglierà l'importante traguardo e sulle pagine di Oggi ripercorre i momenti più importanti della sua vita: "Perdi una figlia, come noi abbiamo perso Ylenia, inghiottita nel nulla, e hai questo strazio che non ti abbandona. Però nel bene e nel male devi vivere la vita per quello che il buon Dio ti propone".

Uno dei periodi più bui è stata la separazione con Romina. Questo Al Bano lo ha sempre detto, ma non aveva mai rivelato finora i motivi che li hanno portati alla rottura: "Lo dico oggi per la prima volta - confessa al settimanale - il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un'altra donna. Fumava ed era allegra; finito l'effetto si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell'attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l'inizio della fine". Questa, dunque, la causa principale del loro allontanamento: "In casa mia per provocare un disastro sono bastate le canne. Una volta, per capire, me ne sono fumata una - racconta - Dovevo scrivere un numero e non ci riuscivo, lo mettevo in verticale. Odio tutte le sostanze che fanno male al vivere. Ti inventi una realtà che non esiste, ti allontani dalla vita vera. Purtroppo ci cadono in tanti, anche qualcuno dei miei figli. Io non ho mai preso nulla. Prima dei concerti un bicchiere di whisky. Su consiglio di Placido Domingo: 'Libera esofago e corde vocali', mi disse. Un toccasana".

Cinque anni dopo la fine del matrimonio con Romina, Al Bano incontra Loredana Lecciso: "In lei ho trovato quell'energia e quella carica che mi fa sentire vivo. E non finirò mai di ringraziarla perché quando Romina se ne andò portò via anche i ragazzi e qui non c'era più nessuno. Loredana mi ha dato due figli meravigliosi, qui è tornata la vita, la casa si è riempita di bambini, i casino, come deve essere una casa". A lei, però, che ancora oggi è la sua compagna non perdona alcune scelte fatte in passato, agli inizi della loro storia: "Senza dirmi nulla, ha preso contatti per fare televisione. Tutti dicevano che dietro c'ero io. E invece lei da sola s'era già fatta tutto il suo programma. Ma per correttezza, se davvero aveva in mente certe cose, doveva dirmelo prima che ci mettessimo insieme".

Oggi Al Bano è orgoglioso della sua famiglia. Con Romina i rapporti sono tornati a essere buoni e ricordando gli anni belli trascorsi insieme ammette: "Abbiamo vissuto un perenne stato di grazia. Tutto nasceva in maniera spontanea. E quella spontaneità diventava musica. Mi dicevano perché canti con Romina, che non ha voce? Ma lei aveva grande musicalità, sapeva stare in scena, era ed è rimasta una bellissima donna".